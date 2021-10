Zu Gast beim Osnabrücker Club: Stephan Harbarth (links) mit Fritz Brickwedde.

Ralf Geisenhanslüke

Osnabrück. Stephan Harbarth ist die Nummer fünf im Protokoll der Bundesrepublik Deutschland und war am Freitag Ehrengast beim Osnabrücker Club. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe fand deutliche Worte für Unzulänglichkeiten und Missstände in Deutschland wie Europa.

Besonders scharf kritisierte Harbarth in seiner Rede „70 Jahre Bundesverfassungsgericht – Herausforderungen für den Rechtsstaat“ die Einflussnahme der polnischen Regierung auf die dortige Rechtsprechung. Die Unabhängigkeit der pol