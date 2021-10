Die Kliniken in der Region Osnabrück rufen in einem gemeinsamen emotionalen Appell zur Impfung gegen Corona auf, damit Ungeimpfte die Behandlung anderer Patienten und deren Gesundheit nicht noch länger gefährden. (Symbolfoto)

dpa/Kay Nietfeld

Osnabrück. Fast alle in den Krankenhäusern der Region behandelten Corona-Patienten sind ungeimpft. Daher rufen nun die Ärztlichen Direktoren der Kliniken in der Region Osnabrück in einem emotionalen Appell zur Corona-Impfung auf.

Seit Anfang Oktober steigt die Zahl der Neuinfektionen in unserer Region wieder. Die bevorstehende neue Coronawelle gebe Anlass zur Sorge, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung der Kliniken. "Ungeimpfte gefährden die Behan