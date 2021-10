"Getest! Geimpft! Genesen!": Wenn die Inzidenz im Landkreis Osnabrück auch in den kommenden Tagen bei über 50 liegen sollte, könnte in einer Woche in vielen Bereichen eine 3G-Pflicht eingeführt werden.

dpa/Robert Michael

Osnabrück. Am Samstag ist die Inzidenz im Landkreis Osnabrück über die wichtige Marke 50 gestiegen. Was heißt das für die Corona-Regeln? Müssen Ungeimpfte im Osnabrücker Land in vielen Bereichen bald eine 3G-Pflicht befürchten?

Die 7-Tage-Inzidenz ist von 49,5 am Freitag auf 51,7 am Samstag geklettert. Wenn dieser Wert fünf Werktage infolge über dieser Schwelle liegt, sieht die niedersächsische Corona-Verordnung Verschärfungen vor. Wenn die Inzidenz im Landkreis O