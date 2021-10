Das mobile Impfteam ist kommende Woche in Osnabrück im Einsatz. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Das mobile Impfteam der Stadt Osnabrück ist auch in der kommenden Woche unterwegs. Dabei haben alle Bürger ab zwölf Jahren die Möglichkeit, sich mit dem Impfstoff von Biontech erstimpfen zu lassen. Auch Impfungen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson sind für Personen ab 18 Jahren möglich. Hier eine Übersicht der Stationen.

Hintergrund der mobilen Impfaktion ist, dass die lokalen Impfzentren seit Ende September in Niedersachsen geschlossen sind. Dafür sind mobile Impfteams unterwegs. In Osnabrück können sich die Bürger an den folgende Stationen in der kommende