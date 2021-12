Hier können Sie sich in Osnabrück gegen Corona impfen lassen

Im Osnabrücker Stadtgebiet gibt es mehrere Corona-Impfmöglichkeiten. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen: In Osnabrück sind in den kommenden Wochen mehrere Corona-Impfaktionen geplant. Zudem gibt es Impfzentren. Eine Übersicht.

Impfaktion am 18. Dezember im Chirurgischen CentrumIm Chirurgischen Centrum in der Johannisstraße 107/109 findet am Samstag, 18. Dezember, eine Impfaktion ohne vorherige Terminvereinbarung statt. Geimpft werden von 8 bis 13 Uhr alle Interes