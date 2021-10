Wie eine eingeschleppte Delikatesse in Osnabrücks Flüssen Fische tötet

Samantha Quaas (25), gebürtige Hannoveranerin, studierte an der Universität Osnabrück Biowissenschaften und spezialisierte sich danach auf den Master-Studiengang „Boden Gewässer Altlasten“. Für ihre Masterarbeit wurde sie nun mit dem Förderpreis der Natuschutzstiftung Landkreis Osnabrück ausgezeichnet.

Carolin Hlawatsch

Osnabrück. In der Düte wimmelt es nur so von Signalkrebsen. Welchen Schaden diese invasiven Flusskrebse dort anrichten, erforschte die Osnabrücker Studentin Samantha Quaas. Dafür erhielt sie jetzt den Förderpreis der Naturschutzstiftung des Landkreises Osnabrück.

„Die meisten Leute ahnen nicht, welches Drama sich da unten im Fluss abspielt“, sagt Samantha Quaas. Sie steht im Stadtteil Sutthausen an der Uferböschung der Düte. Dieser Standort, in der Nähe der Sutthauser Mühle, war einer ihrer drei For