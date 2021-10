Schwerer Lkw-Unfall auf A1: Autobahn in Richtung Süden weiter voll gesperrt

Das Führerhaus wurde bei dem Auffahrunfall völlig zertrümmert.

NWM-TV

Holdorf. Ein schwerer Unfall hat sich am Freitagnachmittag auf der A1 nördlich von Osnabrück ereignet. Zwischen den Anschlussstellen Holdorf und Neuenkirchen-Vörden fuhr ein Lastwagen auf einen anderen auf.

Zu dem Unfall ist es gegen 14.24 Uhr in Fahrtrichtung Süden gekommen. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar, so die Autobahnpolizei Bramsche am frühen Freitagabend. Die Beamten sind noch bei der Unfallaufnahme.Fest steht, dass ein Fahrer