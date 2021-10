Schwerer Lkw-Unfall auf A1 nördlich von Osnabrück: Autobahn in Richtung Süden voll gesperrt

Bei dem Lkw-Unfall auf der A1 wurde nach Polizeiangaben ein Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Bergungsarbeiten laufen.

NWM-TV

Holdorf. Ein schwerer Unfall hat sich am Freitagmittag auf der Autobahn 1 nördlich von Osnabrück ereignet. Zwischen den Anschlussstellen Holdorf und Neuenkirchen-Vörden sollen nach ersten Informationen drei Lastwagen zusammengestoßen sein. Der Retttungshubschrauber ist gelandet.

Zu dem Unfall ist es gegen 14.24 Uhr in Fahrtrichtung Süden gekommen. Ein Mensch soll noch im Fahrzeug eingeklemmt sein, heißt es in einer Polizei-Mitteilung. Die Person sei jedoch ansprechbar, so ein Sprecher.Rettungsdienst, Notarzt, Poliz