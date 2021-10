Der Osnabrücker Bahnhof wurde 1895 als heute einziger in Niedersachsen noch existierender Turmbahnhof in zwei Ebenen konzipiert.

Stadt-Land Führungen Osnabrück

Osnabrück. Stadt-Land Führungen Osnabrück bietet wieder öffentliche Stadtführungen und Radtouren an. Vier Führungen stehen im November auf dem Programm.

Am 7. November geht es in Osnabrücks Stadtteil Westerberg, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt-Land Führungen Osnabrück. Der Westerberg ist aber nicht nur Zeugnis bürgerlichen Glanzes, er bietet viel mehr als schmucke Villen. Hier