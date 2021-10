Geschäftsführerin Simone Wölfel und Chefredakteur Andreas Menke freuen sich über 25 Jahre OS-Radio 104,8.

Tessa Strompen

Osnabrück . „Hallo und guten Tag! Es ist so weit. Der Offene Kanal Osnabrück (OK Osnabrück) geht auf Sendung und Sie haben die richtige Frequenz gewählt“, so lauteten die ersten Sätze, die vor 25 Jahren über die heutige Frequenz von OS-Radio 104,8 zu hören waren.

Der 18. Oktober 1996 war für Stadt und Landkreis eine kleine Radiorevolution, denn plötzlich gab es einen eigenen Radiosender, der sogar selbst mit Inhalten gefüllt werden konnte. „Und die Leute standen Schlange, um sich als Nutzerin oder N