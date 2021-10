(Symbolbild)

Michael Gründel

Osnabrück. In der Ansgarstraße in Osnabrück wird in den Herbstferien ein neuer Kanalhausanschluss hergestellt. Während der Bauarbeiten, die am Montag, 18. Oktober 2021, beginnen und voraussichtlich nach einer Woche abgeschlossen sind, ist die Straße voll gesperrt.

Das geht aus einer Mitteilung der SWO Netz, einer Tochter der Stadtwerke Osnabrück, hervor. Demnach befindet sich die Sperrung auf Höhe der Franz-Hecker-Schule. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren.Die Buslinie M5 wird wäh