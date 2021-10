Der Kampfmittelräumdienst ist am Sonntag erneut im Osnabrücker Stadtteil Schinkel im Einsatz. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Osnabrück. Im Osnabrücker Stadtteil Schinkel müssen am Sonntag, 17. Oktober, mehr als 10.000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Statt einer muss jedoch nur noch ein Blindgänger entschärft werden. Dadurch könnte die Evakuierung schneller beendet sein.

Über diese Änderung informierte die Stadt am Donnerstagmittag. "An Stelle von zwei Blindgängern muss nur eine Bombe unschädlich gemacht werden." Bei den bereits laufenden Vorarbeiten an der Fundstelle an dem auf sieben Meter Tiefe verm