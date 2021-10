Polizei sucht vermisste Detmolderin – 16-Jährige möglicherweise in Osnabrück

Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach der Jugendlichen um Mithilfe. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Detmold/Osnabrück. Die Polizei sucht nach einer 16-jährigen Detmolderin. Sie wird seit Montag vermisst und hält sich möglicherweise inzwischen in Osnabrück auf.

Julia-Lena K. wird seit Montag, 11. Oktober, vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie um 18 Uhr in Detmold in der Straße Weiße Brede. Das teil die Polizei mit. Möglicherweise hält sich die Jugendliche inzwischen in Osnabrück auf, wo sie eine auf