Die neuen Erstsemester der Universität Osnabrück wurden jetzt offiziell willkommen geheißen.

Nina Fehrensen

Osnabrück. Im Zuge der Orientierungswoche wurden die neuen Erstsemester der Uni Osnabrück offiziell begrüßt. Einige von ihnen haben uns erzählt, was ihre Hoffnungen, Sorgen und Wünsche sind.

In diesem Artikel erfährst Du:Wer die neuen Studierenden in Osnabrück sindWelche Erwartungen sie an das Studium und die Stadt habenWorüber sie sich Gedanken machenMehr als 3250 neue Studierende konnte die Universität Osnabrück zum Wintersem