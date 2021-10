Fair und nachhaltig wurde die Kleidung hergestellt, die Torben Paul bei seinem Mode-Label Young Diversity verkauft. Am Samstag ist der Pop-Up Store in der Marienstraße in Osnabrück geöffnet.

Thomas Wübker

Osnabrück. Fairness und Nachhaltigkeit wird in der Textilbranche oft dem günstigen Preis geopfert. Beim Osnabrücker Mode Start-Up Young Diversity ist das anders. Am Samstag, 16. Oktober, kann zum letzten Mal in dem Geschäft in der Marienstraße eingekauft werden.

In diesem Artikel erfährst Du:Was das Modelabel anbietetWarum die Gründer nachhaltige Mode verkaufenWie es für sie weitergehen sollTorben Paul und sein Cousin Philipp Wessel sind die Gründer von Young Diversity. Sie verkaufen T-Shirts, Hood