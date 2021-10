Mit dem neuen Angebot der SPN Osnabrück und der Hochschulgruppe Help-Age sollen Studierende per Videotelefonie in Kontakt zu Senioren kommen. (Symbolfoto)

dpa/Oliver Dietze

Osnabrück. Der Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen der Stadt Osnabrück bietet gemeinsam mit der Hochschulgruppe Help-Age einen digitalen Besuchsdienst für Menschen über 60 Jahren an.

Die Idee dahinter ist, dass Studierende per Videotelefonie in Kontakt zu Senioren kommen, ihnen Gesellschaft leisten, plaudern, aber auch Fragen zu Handy, Laptop und Tablet beantworten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Osnabrück