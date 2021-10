Claudia Hellmers, Professorin und früher selbst Hebamme, betreut den neuen Studiengang Hebammenwissenschaften.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Zum Wintersemester 2021/22 ist an der Hochschule Osnabrück erstmals der duale Bachelor-Studiengang Hebammenwissenschaften an den Start gegangen. Ab 2023 wird die wissenschaftliche Ausbildung verpflichtend.

"Midwifery" steht an dem Gebäude an der Ecke Sedanstraße/Barbarastraße in Osnabrück. Der englische Begriff zeigt, dass Deutschland mit der stärker wissenschaftlichen Ausrichtung der Hebammenausbildung mitnichten einen Sonderweg be