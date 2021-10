Musiker Stephan Rodefeld darf bei keinem Steckenpferdreiten fehlen. Hier ist er bei der Veranstaltung im Juli 2021 zu sehen, als das wegen Corona ausgefallene Steckenpferdreiten von 2020 nachgeholt wurde.

Stadt Osnabrück

Osnabrück. Der Umzug durch die Innenstadt fällt beim Steckenpferdreiten dieses Mal wegen Corona aus. Doch auf dem Domvorplatz und dem Markt wird das Friedensfest der Viertklässler von einem musikalischen Programm begleitet.

Das diesjährige Steckenpferdreiten findet am 14. Oktober statt. Üblicherweise stehen beim Umzug durch die Innenstadt Musikgruppen verschiedener Schulen am Wegesrand. Weil dies in diesem Jahr nicht möglich ist, spielen vor dem Dom von 13.30