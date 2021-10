Der amtierende Seniorenbeirat wurde im Januar 2017 für fünf Jahre gewählt. Nun stehen Neuwahlen an. (Archivbild)

Elvira Patron

Osnabrück. Wer im Seniorenbeirat aktiv ist, übernimmt Verantwortung für seine Stadt. Stadtplanung, Soziales, Kultur, Mobilität, Wohnen oder Gesundheit sind nur einige Bereiche, in denen es auch um die Belange der Gruppe 60+ geht.

Das Gremium setzt sich unter anderem aus 13 gewählten Mitgliedern und fünf nachrückenden Ersatzmitgliedern zusammen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Osnabrück. Sie werden in einer Delegiertenwahl am Freitag, 17. Dezember,