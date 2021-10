Von Evakuierung am Sonntag betroffen? Diese Ausflüge können Sie machen

Raus aus dem Evakuierungsgebiet - doch wohin dann? Tipps für Ausflüge in der Region.

Michael Gründel

Osnabrück . Mehr als 10.000 Osnabrücker müssen am Sonntag bei der Bombenräumung im Osnabrücker Stadtteil Schinkel ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Wer den Tag für einen Ausflug nutzen möchte, kann sich hier Anregungen holen.

Ausflug in den Osnabrücker ZooDer Osnabrücker Zoo hat für von der Bombenräumung am Sonntag betroffene Anwohner wieder ein besonderes Angebot: Wer mit dem Personalausweis seinen Wohnort nachweisen kann, erhält einen Sonderrabatt und zahlt so