David Ebener

Osnabrück. Original neapolitanische Pizza gibt es demnächst am Adolf-Reichwein-Platz. Dort zieht im Dezember die Pizzeria Ragazzi ein.

Im ehemaligen Geschäft von Kerber Küchen an der Osterberger Reihe befindet sich momentan eine Baustelle. Ein Banner vor der Tür zeigt an, dass im Dezember die Pizzeria Ragazzi dort öffnen soll. Betriebsleiter Mahmut Balikci sagt, er will in