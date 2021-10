Schlag auf den Kopf: Mann an Berliner Platz in Osnabrück verletzt

Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntagabend einen Angriff auf einen Fahrgast am Berliner Platz beobachtet haben. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Osnabrück. Ein Mann ist am Sonntagabend am Berliner Platz in Osnabrück angegriffen worden. Die Täter flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 28-Jährige hatte gegen 22.20 Uhr an der Haltestelle am Berliner Platz auf seinen Bus gewartet. In "geringer Entfernung", wie es von der Polizei heißt, saßen zeitgleich zwei Fremde und tranken Bier. Als der Bus der Linie 18 in Richtung D