Annika Treutler und Alexey Stadler spielen Schumann in der Konzertscheune.

Swaantje Hehmann

Bramsche. Annika Treutler, Alexey Stadler und Pablo Barragán spielten am Sonntag in Malgarten Kammermusik in bester Harmonie.

Diese drei spielen offenbar gerne zusammen, umarmen sich nach dem Auftritt, und sie haben ja auch allen Grund dazu, nach einem so harmonischen Miteinander in offenbar bestem Einvernehmen, fein abgestimmt und sorgfältig balanciert. Es s