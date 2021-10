Waschbär, Nutria und Marderhund breiten sich in Osnabrück aus

Nutria existieren in vielen verschiedenen Fell-Farbvarianten: von rötlich-braun über dunkelgrau bis hin zu weiß.

Carolin Hlawatsch

Osnabrück. Sie lösen Staunen und Verzückung aus, aber auch Probleme: Nutria, Waschbär und Marderhund haben Osnabrück und Umgebung als neuen Lebensraum auserkoren.

Nutria mit ihren orangefarbenen Nagezähnen, der Waschbär mit seinem geringelten Schwanz und der ihm ähnlich sehende Marderhund sind Wildtierarten, die es in unseren Gefilden noch nicht so lange gibt. „Die erste Nutria in Osnabrück tauchte 2