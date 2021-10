Schnäppchenjagd mit 2G: So läuft der Herbstflohmarkt im Osnabrücker Moskaubad

Nur mit Anmeldung, nur mit 2G: Der Stimmung beim Herbstflohmarkt im Osnabrücker Moskaubad tat das keinen Abbruch.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie fand wieder ein Flohmarkt im Moskaubad statt. Wir haben uns ins Getümmel gestürzt und sind auf Schnäppchenjagd gegangen. Sie können die erworbenen Schätzchen auf Instagram gewinnen.

Was bekommt man für 50 Euro auf dem Flohmarkt? Diese Frage steht am Anfang unserer investigativen Recherche bei Moskau. Gleich am ersten Stand werden wir fündig. Maike Liedtke und ihre Schwiegermutter Marion Spielmeyer bieten ein Sammelsuri