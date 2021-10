Technisch auf dem neuesten Stand ist der neue OP für Kaiserschnitt-Entbindungen: Davon überzeugten sich neben Sozialministerin Daniela Behrens die Niels-Stensen-Geschäftsführer Werner Lullmann und Dr. Bernd Runde, der Aufsichtsratsvorsitzende des Krankenhausverbundes Theo Paul und Chefarzt Dr. Götz Menke (von links)

Hermann Pentermann

Osnabrück. Im Beisein von Sozial- und Gesundheitsministerin Daniela Behrens ist die Erweiterung der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe im Osnabrücker Marienhospital (MHO) eingeweiht worden. Der neue Kreißsaalbereich umfasst sieben Entbindungsräume und einen hochmodernen OP-Saal für Kaiserschnittentbindungen.

"Was kann man an einem Samstagmorgen schöneres tun, als einen Ort zu besuchen, wo sich Menschen um junge Eltern und kleine Menschen in ihren ersten Stunden kümmern?", freute sich Behrens über die Einladung. "Wir blicken als Land positiv ges