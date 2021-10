Stadt erleichtert: Weihnachtsmarkt in Osnabrück kann in diesem Jahr stattfinden

Gute Nachrichten: Der Weihnachtsmarkt in Osnabrück kann nach Einschätzung der Stadt in diesem Jahr stattfinden. (Archivbild)

Gert Westdörp

Osnabrück. Nachdem das Land Niedersachsen seine Vorgaben für Weihnachts- und Herbstmärkte in diesem Jahr abgeschwächt hat, steht einem Weihnachtsmarkt in Osnabrück nichts mehr im Wege: Die Stadt geht davon aus, dass der Markt in diesem Jahr stattfinden wird.

Das teilte die Pressestelle auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Stadtsprecher Sven Jürgensen äußerte sich wie folgt: "Die überarbeiteten Anforderungen des Landes ermöglichen die Durchführung des Weihnachtsmarktes, worüber wir sehr froh sin