Für die Arbeiten an Telekommunikationsleitungen und Schaltschränken müssen Menschen in der Gartlage ab Montag einige Einschränkungen in Kauf nehmen.

dpa/Moritz Frankenberg

Osnabrück. Die Stadtwerke-Tochter SWO Netz startet am Montag, 11. Oktober, mit einer Reihe von Infrastrukturmaßnahmen in der Gartlage. Zunächst wird die Luisenstraße für rund zwei Wochen zur Sackgasse.

Startpunkt für die Arbeiten, die unter anderem mit dem Bau eines neuen Schalthauses in der Baumstraße zusammenhängen, ist vor der Stadtwerke-Zentrale an der Alten Poststraße, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke Osnabrück. In d