Immobilienmesse am 9. und 10. Oktober 2021 in Osnabrück

Am 9. und 10. Oktober findet die Osnabrücker Immobilienmesse im Autohaus Weller an der Pagenstecherstraße statt.

Barlag Werbe- & Messeagentur GmbH

Osnabrück. Bei der 28. Immobilienmesse in Osnabrück können Besucher mit Experten aus der Immobilienbranche ins Gespräch kommen. Sie findet am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Oktober, in der Messehalle Auto Weller an der Pagenstecherstraße statt.

Der Weg zur eigenen Traumimmobilie ist individuell, heißt es in einer Pressemitteilung der Immobilienmesse Osnabrück. Bauherren oder Käufer stellen sich zunächst viele Fragen. Wie sieht die Finanzierung aus? Wie findet man ein Grundst