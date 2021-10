Ohne Umzug: Das Steckenpferdreiten findet in diesem Jahr coronabedingt erneut in kleinerer Version statt. (Archivbild)

Jörn Martens

Osnabrück. Das Steckenpferdreiten in Osnabrück findet in diesem Jahr am Donnerstag, 14. Oktober 2021, statt. Coronabedingt wird erneut auf einen Umzug durch die Innenstadt verzichtet.

Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Stattdessen starte das Steckenpferdreiten vor dem Dom. Dort treffen sich die Viertklässler der Grund- und Förderschulen mit ihren Steckenpferden und farbigen Hüten ab 13.30 Uhr über den Nachmittag verte