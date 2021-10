Sexuelle Belästigung: Was Osnabrück tut, um Mädchen zu stärken

Nicht nur das Jugendparlament kämpft gegen sexuelle Belästigungen. Auch die Gruppe „Catcalls of Osna“ geht dagegen vor, indem sie mit Straßenkreide (wie hier am Osnabrücker Hauptbahnhof) auf Belästigungen aufmerksam macht, die Osnabrückerinnen erleben mussten. (Archivfoto)

David Ebener

Osnabrück. Mehr Mädchen in Osnabrück zeigen sexuelle Belästigung an. Das Jugendparlament setzt sich dafür ein, sexuelle Übergriffe in Osnabrück stärker präventiv zu bekämpfen.

Die Jugendlichen wollen mit ihrem Antrag an den Osnabrücker Rat ein gesellschaftliches Tabu brechen und besonders junge Mädchen und andere Betroffene dazu ermutigen, sich zu äußern und eine stärkere Ahndung zu fördern.59 Menschen sexuell in