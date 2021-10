Häufiger falsch-positive Ergebnisse nach Corona-Tests in Osnabrücker Schulen

Beim "Spuck-Test" wird die Speichelprobe ausgewertet. Allerdings kam es nach diesen Tests bei Grundschülern vermehrt zu falsch-positiven Ergebnissen, wie Osnabrücker Kinderärzte kritisieren.

dpa/Federico Gambarini

Osnabrück. Für die verpflichtenden Corona-Tests werden nicht mehr die bewährten "Nasenbohrer-Tests“, sondern "Spuck-Tests" an Grundschulen in der Region Osnabrück geliefert. Seither häufen sich falsch-positive Ergebnisse. Jetzt reagiert das Land.

In der Kurzanleitung der aktuell an den Grundschulen eingesetzten "Spuck-Tests" warnt der Hersteller bereits: "Achtung: Nehmen Sie bitte 30 Minuten vor der Probenentnahme keine Lebensmittel oder Getränke zu sich und vermeiden Sie in diesem