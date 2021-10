Giulia Consiglio überreicht einer Bewohnerin im Paulusheim eine Sonnenblume.

Kim-Khang Tran

Osnabrück. Im Paulusheim haben Bewohner mittlerweile ihre dritte Corona-Impfung hinter sich gebracht. Was sagen Heimbewohner, Pfleger und Angehörige zur dritten Impfung?

Giulia Consiglio ist in Osnabrück aufgewachsen. Sie ist nun in Berlin als freiberufliche Stylistin tätig, besucht ihre Heimatstadt jedoch gerne. Diesmal hat sie Sonnenblumen von der Osnabrücker Gärtnerei Gust dabei, um sie im Paulusheim an