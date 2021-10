Warum ist es am Rhein so schön? Die Nahner Sänger beantworteten die Frage stimmgewaltig in der Rüdesheimer Drosslegasse und wurden dafür von einer Wirtin zu einem Gläschen Wein eingeladen. Das ist nur eine von zahlreichen Erinnerungen, die die Mitglieder haben.

Archiv MGV Nahne

Osnabrück. Schließlich war es ein kleines Virus, das dem Männergesangverein Nahne den Rest gab. Aber das Ende hatte sich schon vorher abgezeichnet – aus ganz anderen Gründen.

Und diese Ursachen wogen letztlich schwerer, als all das Positive, an das sich die Nahner Sänger heute erinnern, fast 90 Jahre nach der Chorgründung. Bis zu diesem Zeitpunkt im Jahre 1933 hatten sich sangesfreudige Nahner in den Kirchenchör