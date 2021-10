Das Osnabrücker Steckenpferdreiten ist für den 14. Oktober geplant – allerdings unter Vorbehalt. 2020 musste es wegen der Corona-Pandemie ausfallen. (Archivbild)

David Ebener

Osnabrück. Nach 30 Jahren Krieg, Verwüstung, Plünderung, Mord und Vertreibung in der Mitte Europas wurde 1648 von der Rathaustreppe in Osnabrück der Westfälische Friede verkündet. Die Stadt würdigt diesen Tag auch in diesem Jahr.

Der Vertrag des Westfälischen Friedens brachte eine historische Wende. Er beendete nicht nur einen langjährigen Krieg, sondern entwickelte auch den europäischen Gedanken. Durch diese Vereinbarung eines ersten Völkerrechts wurde ein übergeor