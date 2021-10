Die Kita am Jeggener Weg errichtet die Stadt Osnabrück in modularer Holzbauweise. So entsteht ein Geschoss pro Woche. Ab 11. Oktober geht es bei der Kita An der Wakhegge weiter.

Stadt Osnabrück/Kerstin Ahlmer

Osnabrück. In Osnabrück fehlen 440 Kindergartenplätze. Um schnell Abhilfe zu schaffen, setzt die Stadt auf Fertigbau-Kitas. Am Sonnenhügel und im Schinkel entstehen derzeit zwei identische Kitas in Systembauweise.

Die Stadt Osnabrück hat vergangene Woche mit dem Bau der städtischen Kitas an den Standorten Jeggener Weg und An der Wakhegge begonnen. Dabei werden innerhalb von jeweils nur zwei Wochen die gesamten Rohbauwände und Decken der beiden Kitas