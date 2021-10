Die fünf Geheimtipps des Kabarett-Festivals in Osnabrück

Christoph und Lollo zählen zu den fünf Geheimtipps, die beim Kabarett-Festival ab dem 29. Oktober in der Lagerhalle in Osnabrück auftreten.

Ingo Pertramer

Osnabrück. Am 29. Oktober beginnt das 32. Osnabrücker Kabarett-Festival. Festival-Leiterin Martina Scholz verrät die fünf interessantesten Geheimtipps.

In der Vergangenheit konnte das Osnabrücker Kabarett-Festival immer wieder mit großen Namen aufwarten. Die sind auch in diesem Jahr dabei. Pigor & Eichhorn machen am 29. Oktober den Auftakt, Tim Fischer und sein