Die Baustelle in Osnabrück-Fledder wandert in der kommenden Woche weiter. (Symbolbild)

Michael Gründel

Osnabrück. Seit Mitte August werden im Osnabrücker Stadtteil Fledder Versorgungsleitungen erneuert. In der kommenden Woche wandert die Baustelle weiter auf die Hannoversche Straße.

Nach dem Start der Arbeiten in der Hettlicher Masch und Am Huxmühlenbach wandert die Baustelle nun auf die Kreuzung mit der Hannoverschen Straße. Das gaben die Stadtwerke Osnabrück in einer Mitteilung bekannt.Die Bauarbeiten werde