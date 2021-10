Herbstjahrmarkt findet dieses Jahr in Osnabrück statt

Der Herbstjahrmarkt findet in diesem Jahr statt. (Archivfoto)

Jörn Martens

Osnabrück. Dieses Jahr ist es wieder so weit: Der traditionelle Herbstjahrmarkt an der Halle Gartlage in Osnabrück findet statt.

Zehn Tage lang – vom 29. Oktober bis 7. November – verwandelt sich das Gelände der Halle Gartlage zum Jahrmarkt. Auch diesmal gibt es Aktionstage. Am Sonntag, 31. Oktober, gibt es am "Familienspaßtag" Aktionen und Angebote für Kin