Das ehemalige C&A-Gebäude in Osnabrück wird seit Sonntag abgerissen.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Die Abrissarbeiten für das Mega-Wohnprojekt an der Möserstraße in Osnabrück gehen voran: Am Sonntag, dem Tag der Deutschen Einheit, ging es dem ehemaligen C&A-Gebäude an den Kragen. Das sind die spannendsten Bilder der Abrissarbeiten.

Thomas Osterfeld Der Drachenkopf hat kurz Pause, damit der Schaufelbagger seine Hinterlassenschaften wegräumen kann. Thomas Osterfeld Thomas Osterfel