Bombenentschärfung am 17. Oktober in Osnabrück

Schon öfter mussten Anwohner für Bombenräumungen in Osnabrück ihre Häuser räumen. Bei dieser Evakuierungsaktion im Januar 2021 wurden Anwohner in Bussen zu einem Evakuierungszentrum in der Gesamtschule Schinkel gebracht. Die kommende Bombenräumung am 17. Oktober betrifft den Stadtteil Schinkel.

David Ebener

Osnabrück. Erneut kommt es zu einer Bombenentschärfung in Osnabrück. Darüber hat die Stadt jetzt in Flugblättern informiert. Anwohner aus 64 Straßenzügen müssen ihre Häuser am Sonntag, 17. Oktober, ab 9 Uhr verlassen. Eine Übersicht.

Im Stadtteil Schinkel wurden Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, wie die Stadt Osnabrück bereits am Wochenende in Flugblättern mitteilte. Der QR-Code auf dem Flugblatt führte am Wochenende noch ins Leere.