Konrad Lochow aus Bremen balancierte am Wochenende in schwindelerregender Höhe über dem Steinbruch am Piesberg in Osnabrück.

Osnabrück. In luftiger Höhe und bei starkem Wind sind am Samstag zehn Slackliner über den Steinbruch des Piesberges in Osnabrück balanciert. Die Impressionen:

Swaantje Hehmann 80 Meter über dem Steinbruch und auf einer Länge von 350 Metern balancierten die Slackliner am Samstag am Piesberg in Osnabrück. Swaantje Hehmann Die Teil