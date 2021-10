Osnabrücker Schulen erhalten 20.500 Euro für Teilnahme an Fahrradaktionen

Fahrrad, Schule, Schulweg: Das EMA war Ort der Gewinn-Übergabe für die Fahrradaktionen "bike2school" und "bike4fun" für die Schulen im Osnabrücker Stadtgebiet.

Philipp Hülsmann

Osnabrück. 20.500 Euro hat die Sparkasse Osnabrück an die Schulen ausgeschüttet, die an den Fahrradaktionen "bike2school" und "bike4fun" teilgenommen hatten.

Mit den Aktionen "bike2school" und "bike4fun" machten in den vergangenen Monaten Schüler der Schulen in Osnabrück und im Landkreis Kilometer auf dem Rad. 880 Teams aus 17 Schulen hatten an der Aktion teilgenommen und wurden nun für ihre Lei