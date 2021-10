Im Kreise seiner ehemaligen Schüler: Heinrich Sollmann hatte die Absolventen des 1967er-Jahgangs der Backhausschule zum Klassentreffen eingeladen.

Robert Schäfer

Osnabrück. 1967 machten 24 Schüler ihren Abschluss an der Backhausschule in Osnabrück. Jetzt trafen sich zwölf von ihnen bei ihrem ehemaligen Klassenlehrer.

Ein Klassentreffen beim Lehrer – das gibt es schon mal. Was sich am Freitagnachmittag aber im Garten von Heinrich „Heinz“ Sollmann abspielte, war schon etwas Besonderes. Sollmann, früher Lehrer an der ehemaligen Backhausschule, hatte die Sc