Ehemaliges C&A-Gebäude in Osnabrück wird abgerissen

Das übersteht keine Bügelfalte: Trümmer im Schaufenster zeugen vom endgültigen Aus für Nähfix an diesem Standort.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Für die Sonntagsruhe ist so ein Gebäudeabriss nur bedingt förderlich. Aber wenn auf den Sonntag auch noch der Tag der Deutschen Einheit fällt, dann darf man es schon mal krachen lassen. Und das hat Firma Seggewiß getan.

Morgens um sieben geriet die Welt zwischen Möser- und Georgstraße in Unordnung. Das Abbruchunternehmen Seggewiß aus Stadtlohn rückte dem C&A-Komplex mit schwerem Gerät von hinten an die Statik. Die Möserstraße wurde dafür in diesem Absc