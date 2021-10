Quelle des Reichtums: Eine Salpetermine in Südamerika.

Stephan Glagla

Osnabrück. Das Theater Osnabrück startet mit einem Wagnis in die neue Musiktheatersaison: "Fremde Erde" von Karol Rathaus kannte bisher kein Mensch. Das könnte sich nach der erfolgreichen Premiere am Samstagabend ändern.

Das Musiktheater in Osnabrück startet mit einer Herausforderung in die erste Saison der Ära Ulrich Mokrusch. Denn "Fremde Erde" von Karol Rathaus ist kein leichtes Stück. Das liegt an der Thematik: Es geht um Migration, um Ausbeutung, um Kr