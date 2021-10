Aus der Slackline: Nur auf Seilen zwischen der „Aussichtsplattform Steinbruch“ und den Johannissteinen überqueren einige der besten Slackliner Deutschlands den Piesberger Steinbruch in schwindelnder Höhe.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Zehn „Slackliner“ sind am Samstag auf dünnen Bänder über den Steinbruch des Piesberges in Osnabrück balanciert – in schwindelerregender Höhe und bei starkem Wind.

Die „Slackline“ ist nur ein paar Zentimeter breit und hängt schlaff in 80 Meter Höhe über dem Abgrund. Barfuß steht Teilnehmer Gregor etwa auf der Mitte des 390 Meter langen Bandes. Er wackelt plötzlich stark, dann stürzt er. Die Sicherungs