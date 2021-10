Umjubelte Premiere von „Yakari und Kleiner Donner“ in Osnabrück

Yakari und Kleiner Donner sind die Hauptfiguren einer Zeichentrickserie, aber auch einer Pferdeshow, die bis zum 10. Oktober an der Halle Gartlage in Osnabrück gastiert.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Eine Mischung aus Zirkus, Pferdeshow und Kindertheater sahen am Freitag 300 kleine und große Zuschauer bei der Premiere von „Yakari und Kleiner Donner“ im Zelt an der Halle Gartlage in Osnabrück. Vor allem für die Kinder war das Treffen mit ihren Helden aus dem Fernsehen spannend.

Schon vor Beginn der Show waren die meisten Kinder aufgeregt und voller Vorfreude. Wegen der Corona-Pandemie nahmen in dem Zirkuszelt nur 300 statt 680 Menschen Platz, um so für Abstand zwischen den Gästen zu sorgen. Die Show „Yakari und Kl