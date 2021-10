Mauerschützenprozess am Landgericht Osnabrück mit Justizministerin Havliza nachgestellt

Zwei Leistungskurse der Ursulaschule nutzten die Gelegenheit, der Justizministerin Fragen zu stellen.

Anke Herbers-Gehrs

Osnabrück. Justizministerin Barbara Havliza war wieder als Richterin in Osnabrück – allerdings nur für einen Tag. Am Landgericht wurde anlässlich von 75 Jahren niedersächsischer Justiz der erste Mauerschützenprozess nachgestellt.

Für das Justizjubiläum ist pro Jahrzehnt ein Schwerpunkt ausgesucht worden, zu dem Barbara Havliza sieben Orte in Niedersachsen besucht. Bei der Auftaktveranstaltung in Osnabrück ging es um die Aufarbeitung von DDR-Unrecht in den 90er Jahr