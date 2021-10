Osnabrücker Feldbahn am Piesberg will Sonntag durchstarten

Hart am Abgrund: Die Feldbahn ist am Sonntag wieder am Piesberg unterwegs.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Am Sonntag kann die Feldbahn am Piesberg endlich durchstarten. Auf beiden Strecken werden Züge fahren, kündigt der Verein an. Fahrgäste werden allerdings um Geduld gebeten.

Seit Anfang August ist die neue 1,3 km lange Strecke zum Stüveschacht fertig, aber seitdem gab es nur einen Sonntag, an dem das Publikum die Feldbahnzüge nutzen konnte. Wegen der gestiegenen Corona-Inzidenz sagte das Museum für feldspurige